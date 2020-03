OBRAZEM: Děti si zaskákaly na karnevalu v maskách

Jedna z největších letošních akcí pro děti se uskutečnila v sále Obecního domu v Nymburce v neděli odpoledne. Maškarní karneval s Krejčíkem Honzou bavil rodiče i desítky dorazivších dětí. Mezi maskami byly vidět krásné víly, včelky, ale také třeba postavy z vesmírných příběhů. Kromě tance se často soutěžilo a děti si mohly pochutnat na vyhraných sladkostech. Že by však na karnevalu přibraly na váze, to opravdu nehrozilo. Často se skákalo, aniž by hrála hudba a i ti nejmenší následovali Krejčíka Honzu v tanečních variacích.