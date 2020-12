Před sobotní sedmnáctou hodinou čekal v rohu parkoviště u hypermarketu Kaufland zvláštní povoz vyzdobený chvojím. Jeho posádku tvořil Mikuláš, anděl a parta čertů. Místo ihned obklopily desítky zvědavců. Ty odvážnější děti se s nimi vyfotily, u těch méně odvážných to občas skončilo i slzičkami.

Čertovská jízda v Nymburce 2020. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Všichni však dostávali od posádky vozu sladkosti. Čertovská jízda se po čtvrt na šest dala do pohybu a trasu ze Zálabí do centra města lemovala řada diváků. Na náměstí pak dorazily stovky lidí, pohříchu většina z nich bez roušek. Povoz a doprovodný vůz se spoustou dárků na střeše obkroužil náměstí a zamířil dál do ulic, kudy trasa pokračovala. Neobvyklý způsob čertovských oslav tak vzbudil až nečekanou pozornost a možná jsme byli svědky vzniku nové tradice.