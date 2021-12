Dlouho byl nejistý osud letošní Čertovské jízdy, která v roce 2020 premiérově vylákala do ulic historického centra Nymburka velký počet místních. Akce spočívá v tom, že ulicemi města projede povoz tažený koňmi s nebeskou a pekelnou posádkou. Až v posledních dnech bylo rozhodnuto, že i přes stávající opatření se jízda uskuteční i letos, i když setkání magických bytostí přímo s dětmi se odehraje až po samotné jízdě v kapli svatého Jana Nepomuckého.

Čertovská jízda v Nymburce 2020. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Letos by měl kočár s koňmi vyrážet od kina v neděli 5. prosince kolem čtvrté odpoledne. Přesná trasa jízdy historickým centrem zatím zveřejněna nebyla. Jisté však je, že by se čerti s Mikulášem a anděly právě po 16. hodině měli vydat od kina rovnou na náměstí Přemyslovců, které by měl vůz obkroužit a vydat se do dalších ulic v centru.