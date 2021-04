„Netrpělivě jsme očekávali, kdy se na komíně v Choťánkách objeví čapí samec. A konečně jsme se dočkali, nezapomněl se přiletět pozdravit i do naší stanice na Huslíku,“ řekl spokojeně vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Mladého čápa před několika lety úspěšně vypustili do přírody poté, co se do stanice dostal jako mládě se silně znečištěným peřím.

„Bylo to v době, kdy v Choťánkách samice přišla o svého samce při srážce s automobilem. Hned další rok 'náš' čáp úspěšně zahnízdil. Od té doby nikdy nezapomene přiletět se pozdravit také s námi, a to znamená, že už je tu opravdové jaro,“ konstatoval vedoucí stanice na Huslíku.