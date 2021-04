Obr, co zablokoval Suez. Kolik místa by loď Ever Given zabrala v Nymburce?

Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku, podívejte se, kolik místa by zabrala na řece Labi v Nymburce, Kolíně a na několika místech na Kutnohorsku a v Praze.

Kontejnerová loď Ever Given v Nymburce. | Foto: Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me/

Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

rychlost 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte. Do rezervace velkých kopytníků dorazily dvě zubří samice ze Zoo v Táboře Přečíst článek › Čtyřsetmetrová loď tak zabere více než polovinu délky Václavského náměstí (zhruba od koně po Vodičkovu ulici), Nuselský most je delší jen o zhruba 85 metrů. A co teprve kdyby se objevila na rybníku Vavřinec, na Želivce, na Velkém rybníku nebo dokonce na čáslavském letišti.