Obnova jankovického sídliště začne na jaře

Podobně jako staré sídliště, i to jankovické by mělo do pár let zásadně změnit svoji tvář. Podle posledních zpráv z radnice již bylo vydáno stavební povolení a první etapa oprav začne už na jaře.

Výměna potrubí na jankovickém sídlišti v červenci 2018. | Foto: Deník / Lukáš Trejbal