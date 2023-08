Do Obecního domu musí nyní příchozí po bočním schodišti. To hlavní se přestavuje

/FOTO, VIDEO/ Lidé mířící na oběd do vyhlášené restaurace v nymburském Obecním domě, případně zákazníci kadeřnictví, pacienti lékařů či úředníci pracující ve zmíněné budově, musí ke hlavnímu vchodu do budovy vystoupat užším bočním schodištěm. To hlavní, široké, momentálně firma opravuje.

Do Obecního domu musí příchozí po bočním schodišti. To hlavní se přestavuje.

Podle radnice bylo schodiště ve špatném technickém stavu. V budově se nachází finanční úřad, ale i kulturní sály, restaurace, ordinace lékařů a další služby. „Z tohoto důvodu sem denně chodí mnoho lidí a bylo nutné situaci se schodištěm řešit co nejdříve. S tím souvisí i výměna rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a maminky s kočárky, která je za hranicí své životnosti,“ konstatoval místostarosta Bořek Černý. Původně město chtělo opravit pouze rozbitý a místy odpadlý kamenný obklad. Ukázalo se však, že jednotlivé schodišťové stupně jsou také ve špatném stavu, a proto město přistoupilo ke kompletní rekonstrukci celého schodiště. Zdroj: Jan Lakomý Samotné stavební práce již začaly. Uskutečnilo se betonování schodišťových stupňů, následně budou upevněny původní dlaždice a všechny chybějící části budou doplněny za nové. Termín dokončení je stanoven na konec září tohoto roku. Celková cena díla je 195 tisíc korun. Současně město nechá vyměnit přilehlou plošinu, která je již v havarijní stavu a za hranicí své životnosti. Tu využívají tělesně handicapovaní nebo maminky s kočárky. Aktuálně se tyto osoby dostanou do Obecního domu pouze výtahem ze strany, kde sídlí záchranná služba. Plošinu dodá nejpozději do konce října specializovaný výrobce plošin za celkovou cenu 328 tisíc korun. Původní nerezové zábradlí a vstupní branky zůstanou zachovány a budou namontovány na nový zdvih.

