/FOTOGALERIE/ Tři majitelé pozemku u kruhového objezdu poblíž Tesca v Poděbradech chtěli vybudovat vedle frekventované křižovatky komerční zónu s řadou obchodů a služeb. Projekt předložili zastupitelům. Ti ale návrh na změnu územního plánu podrobili ostré diskuzi a bod byl nakonec stažen z programu.

Místo, kde měla v Poděbradech vyrůst komerční zóna a přilehlý kruhový objezd. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Záměrem investice bylo nejprve schválení změny územního plánu, čímž by se z dosud zemědělské plochy stala plocha občanské vybavenosti. Návrh obsahuje osm jednopodlažních budov. V areálu by vznikly stravovací služby, autoopravna, autosalon, prodejna instalatérských potřeb nebo prodejna nábytku. Do areálu by se vjíždělo z pražského tahu.