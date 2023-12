/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ Během příštích deseti měsíců by u Poděbrad mělo vyrůst nové nákupní centrum. Stát bude u nového kruhového objezdu mezi Přední a Pískovou Lhotou. Nabídne tři nové obchody, které budou mít otevřeno od 7 do 22 hodin.

Obchodní centrum vyroste u Poděbrad. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

S informací přišla jako první FB stránka Hlas Poděbrad. Hlavním obchodem má být hobby market Perfecta. Druhým prodejna nápojů Bene nápoje, dříve Benecentrum. Ve třetím prostoru má být zatím blíže nespecifikovaný maloobchod. Vjezd do areálu je navržen naproti prodejně NorWit. Jedná se o soukromou investici, město na celé akci nemá žádný podíl. „Celé to jde mimo město, žádné další informace k tomu nemáme,“ řekl místostarosta Poděbrad Miroslav Holas. Pozemek patří společnostem Future reality a Perfecta, výstavbu zajistí firma Emexkon. Stavba má začít v lednu a trvat má do konce října příštího roku.