Na podzim by měly začít práce na projektové dokumentaci záměru vysokorychlostní trati, kde by měly vlaky jezdit rychlostí až 350 km/hod a jejíž úsek by měl vést také přes kolínský region. Součástí dokumentace bude i posouzení vlivu na životní prostředí. Jedná se o plánovanou vysokorychlostní trať Polabí, úsek Běchovice - Poříčany má být součástí trasy Praha - Brno.

Stavba vysokorychlostní trati. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Od Prahy na východ by se měl napojit do stávajících úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk. Předpokládaná cena akce je přes 240 milionů korun. Ve výsledku by se měla projevit i v regionální dopravě, na tase Praha – Kolín by ve špičce měly vlaky jezdit každých deset minut, na ně mohou navázat vlaky směr Čáslav a Kutná Hora. Mezi Prahou a Nymburkem by měly spoje jezdit co čtvrthodinu.