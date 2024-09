Milan Pour si výsledek svůj i hnutí ANO pochvaluje. „Jsem spokojen. A beru to nejen ke své osobě, ale i k celkovým výsledkům našeho hnutí po celé zemi,“ řekl Deníku v sobotu večer. Podle jeho slov je ještě brzy na to jednoznačně říci, zda vítěz středočeských krajských voleb bude sestavovat koalici, nebo zůstane už druhé volební období v opozici. „Na to je skutečně brzy, o tom se teprve bude jednat. To je v tuto chvíli předčasné,“ uvedl Pour.

Zvolen byl také nymburský hudebník Marek Michl, kterého jsme zastihli při cestě na centrálu STANu do Prahy. Také on neskrýval spokojenost. „Výsledek předčil moje očekávání. Dosud jsme měli 18 mandátů, nyní budeme mít 20, takže určitě spokojenost,“ zhodnotil výsledek voleb Michl.

Jestli zůstane STAN v koalici, se podle něj bude teprve rozhodovat. „Jednání teprve nastanou a jedu do centrály zjistit podrobnější informace. V tuto chvíli nevím, jak to vypadá,“ poznamenal Michl.

Krajské volby v nymburských volebních místnostech. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Sám se v krajském zastupitelstvu věnuje dvě volební období problematice zdravotnictví. Tak by to podle něj mělo zůstat i v nadcházející čtyřletce. „Uvidíme, dokázal si bych si svoji pozici představit jako předseda nebo místopředseda výboru pro zdravotnictví,“ doplnil nymburský hudebník.

Starosta Lysé Karel Marek vnímá výsledky krajských voleb trochu ambivalentně. Také on nebude na kraji nováčkem a svůj mandát obhájil. „Se svým výsledkem jsem spokojen. Dostal jsem sedmý nejvyšší počet preferenčních hlasů v rámci naší kandidátky, což mě těší,“ zhodnotil Marek. Naopak nespokojen je s výsledkem koalice SPOLU jako celku. „Ta čísla jsou velmi nízká, očekávali jsme větší zisk,“ připustil v reakci na třetí místo a počet mandátů.

Jednání o koalici budou podle něj těžká. „V tuto chvíli se mě můžete ptát pouze na to, co bych preferoval já. A to je samozřejmě obnovení dosavadní koalice. Z ní bohužel vypadli Piráti, jinak by výsledek nebyl tak těsný. I samotná pozdější hlasování při případném rozložení sil 33:32 budou velmi těžká,“ ví lyský starosta a krajský zastupitel.