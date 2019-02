Nymburk /VIZUALIZACE/ – Po městě stále koluje veselá historka spojená s faktem, že před pár týdny v Nymburce natočili svůj poslední záběr filmaři chystající historický velkofilm Jan Žižka. Závěrečná klapka padla v místním bazénu a podle místních je to více než symbolické. Přesně z té doby totiž podle oné historky bazén pochází a hezky do ní vizuálně zapadá.

Další řádky spojené s nymburským bazénem bohužel už tak veselé nebudou. Pakliže se na podzim jevilo téměř jisté, že začne zásadní rekonstrukce v podobě schválené předchozím zastupitelstvem, je nyní opět všechno jinak. „Na stole máme rekonstrukci za čtvrt miliardy korun, což se nám jeví jako nepřijatelné. Nechali jsme zpracovat takzvaně okleštěnou verzi, chceme se vejít do 200 milionů korun,“ říká starosta Tomáš Mach.

Bývalý starosta, dnes zástupce opozice Pavel Fojtík však s takovým tvrzením nesouhlasí. „Ještě před volbami byla připravena varianta nikoliv za 250 milionů, ale za 200 a byly připraveny další kroky, které mělo zpracovat do projektu příslušné studio, které by částku ponížily na přibližně 190 milionů korun. To je podle nás i v současné době nejlepší varianta a pokud by se mělo hlasování opakovat, tak bychom hlasovali pro ni,“ vysvětluje Fojtík.

Ovšem na stole je podle Macha i další řešení. Pokud by se podařilo zajistit řádnou statiku střechy a sehnat potřebná úřední potvrzení a povolení, je také možné, že bazén bude otevřen dočasně bez jakékoliv rekonstrukce. Což by nejvíce usnadnilo situaci místním plaveckým oddílům. „Budeme se o tom bavit nejen na Radě, jasno chceme mít do konce ledna. A pak bychom mohli hlasovat o všech variantách, které budou na stole. Včetně té původní nejdražší,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Bazén je v současné době zavřený. K jeho znepřístupnění došlo loni v květnu. Rozhodla o tom kontrola středočeských hygieniků, následovaná kontrolou ze stavebního úřadu s prověřením statiků. Ti totiž zjistili vážné závady zejména na podhledech, které jsou na některých místech u stropu pronesené a teoreticky by mohlo dojít k jejich pádu. Je jasné, co by to mohlo znamenat, kdyby k takové události došlo v době, kdy bude v bazénu například plavecká škola.

Připomeňme, že původní projekt byl schválen v roce 2016 a počítalo se tehdy s investicí kolem 120 milionů korun. Po úpravách v projektu a podle bývalého vedení radnice především kvůli prodražení stavebních prací, jejichž cena v posledních letech skutečně raketově stoupá, se výše investice nově loni v létě pohybovala kolem už zmíněných 200 milionů. Podle nedávných předpokladů si město mělo vzít na rekonstrukci úvěr, který by byl rozložen do několika let. Bazén měl obsahovat zásadní atrakce pro návštěvníky včetně toboganu, vířivky, wellness a dalších prvků. „Jednalo by se skutečně spíše o stavbu nového bazénu na místě toho původního,“ připouští Fojtík.

Nyní se tedy o podobě rekonstrukce bude zřejmě diskutovat i hlasovat znovu. Je tak pochopitelné, že termín, kdy budou Nymburáci moci začít opravený bazén využívat, si v tuto chvíli nikdo odhadnout neodváží. Nedávné odhady mluvily o přelomu let 2020 a 2021.

CO MĚL MÍT OPRAVENÝ BAZÉN



- centrální pokladnu s turnikety

- společné skříňové šatny

- wellness provoz

- hlavní bazén a sestavu menších bazénů s gejzírem a chrliči

- tobogan o délce 84,5 m.