Skokové zdražení o 200 korun za svoz komunálního odpadu. Právě to společně s novou vyhláškou odhlasovali zastupitelé za svém posledním jednání. Návrh opozice, aby se cena zvedla pouze o 100 korun, byl zamítnut. V příštím roce si tak každý trvale hlášený obyvatel Nymburka zaplatí za svoz odpadu 860 korun.

Zachovány zůstaly výjimky, v rámci nichž děti do 6 let a senioři nad 70 let budou platit 500 korun ročně. Osvobozeni od placení jsou lidé nad 90 let.