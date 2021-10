Stavební sdružení pod vedením firmy ČNES, které dokončilo zmíněný druhý kruhový objezd, se ještě letos chystá opravit nejvážněji poškozené objízdné trasy vzniklé uzavírkou křižovatky u bazénu. „Projeli jsme se zástupcem nymburské radnice celý úsek a nejbližší opravy se budou týkat ulice Tyršova a V Kolonii,“ uvedl výkonný ředitel ČNES Vít Zápotočný.

Po zimní přestávce začne firma co nejdříve s opravou prvního kruhového objezdu před Hudebním klubem Mlejn. Ten původní dodavatelská firma zhotovila nekvalitně, kraj jej odmítl převzít a stavaře tak čeká jeho zásadní oprava. Zatím je jasné, že ven půjde dlažba z prstence uprostřed, jejíž spoje se už nyní drolí. „Rozsah prací, které budeme muset na jaře provést, v tuto chvíli nemůžeme přesně určit. Uvidíme, co s tím udělá zima,“ konstatoval Zápotočný. Jisté však je, že pokud počasí dovolí, opravy začnou na začátku března a s tím zřejmě i první vážnější dopravní omezení.

Práce by měly trvat přibližně měsíc, protože v dubnu musí začít dlouho plánovaná a logisticky velmi náročná oprava železničního nadjezdu. Ta měla být hotová už letos, ale vzhledem ke zpoždění s výstavbou kruhových objezdů se tato akce musela posunout na příští rok. To potvrdil i náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka. „Oprava železničního nadjezdu musí bezpodmínečně začít v dubnu. S Českými drahami jsou už domluvené termíny výluk. Zpoždění nám situaci komplikuje i vzhledem k financování akce, protože peníze byly připraveny už na letošní rok. My o ně budeme muset znovu žádat,“ vysvětlil náměstek hejtmanky.

Oprava železničního nadjezdu by měla trvat přibližně půl roku, do příštího podzimu. Ani po jejím skončení však uzavírky na centrální tepně Nymburka neskončí. Vzápětí by měla následovat zásadní rekonstrukce kamenného mostu přes Labe, která potrvá rovněž v řádu měsíců. Most si opravu vyžaduje kvůli jeho špatnému technickému stavu. Podle dostupných informací by na něm měly být provedeny zásadní úpravy týkající se rozšíření průjezdné části.