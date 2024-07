V každé garáži je místo pro dvě služební plavidla. V jedné garáži je i speciální zvedací zařízení pro údržbu lodí. Nymburské oddělení je aktuálně vybavené třemi loděmi. Jsou to celoroční kajutový člun, pracovní katamarán se sklopnou přídí a otevřený hlídkový člun. Využívají i dvě mobilní plavidla se závěsným motorem, která mohou převést na jakoukoliv vodní plochu. „Hledáme všechno, co je pod vodou, takže pátráme po utonulých osobách, po osobách v pátrání, po věcech z trestné činnosti," řekl Deníku vedoucí poříčního oddělení Labe v Nymburce Tomáš Martinec. Při hlídkové činnosti v sezoně využívají i dvě detašovaná pracoviště, a to v plavební komoře Kolín a Obříství.