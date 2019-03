Krajské kolo se uskutečnilo před pár dny v Hubálově na Mladoboleslavsku a čerstvě plnoletý učeň skončil na skvělém druhém místě. „Tím pádem postupuje do celostátního kola, kam se dostali nejlepší dva z kola krajského,“ vysvětluje vedoucí učitel odborného výcviku Vladimír Antonín, který svého svěřence na soutěž připravuje.

Lukáš Holub má ale dobrou průpravu už z domova. „Strašně moc mě naučil můj táta, který byl také automechanik. Já to mám od malička jasné, že se jím stanu taky,“ říká mladík, který je sice v posledním ročníku oboru automechanik, ale se vzděláním prý ještě nekončí.

„Jsem blázen do elektriky. Chtěl bych si ještě udělat roční nástavbu tady v Nymburce. Zajímají mě i moderní technologie, třeba čipy, sám některé věci studuju v angličtině na internetu,“ říká středoškolák. Po studiích by si pak chtěl otevřít vlastní dílnu.

A jak mu to šlo v krajském kole mezi budoucími automechaniky? Výborně si vedl především v praktické části soutěže. „V té jsem získal nejvíce bodů. Mezi úkoly byla výměna brzd, najít závady na škodovce nebo správně udělat elektrické zapojení. Úkoly byly pro všechny stejné,“ říká Holub.

Špatně si ovšem nevedl ani v dalších dvou částech soutěže. Poznávací část spočívala v tom, že žák měl poznat deset ukázaných součástek. Co to je a kam to patří. Třetí disciplínou byl písemný test. „V něm se ptali na základní pojmy. Myslím, že to by měl znát každý budoucí automechanik,“ komentoval test úspěšný absolvent.

Pro celostátní kolo, které se uskuteční o víkendu 15. až 17 dubna v tréninkovém centru Škody v Kosmonosech, si žádné zvláštní cíle nedává. „Budu se muset na to trochu více připravit, to je jasné. Chci mít dobrý pocit, že jsem něco udělal pro případný úspěch. Jak to dopadne, je druhá věc,“ usmívá se Holub.

S přípravou bude mladíkovi samozřejmě pomáhat jeho učitel Vladimír Antonín. „Je to určitě úspěch dostat se do celostátního kola mezi 28 nejlepších automechaniků v republice,“ uvědomuje si pedagog, který už v minulosti na tato klání připravil řadu úspěšných žáků. Podle jeho slov je však důležitější budoucí uplatnění jeho svěřenců.

„A o to nemám strach. Po našich absolventech je velká poptávka, denně mám zhruba tři telefonáty z různých firem, zda bychom pro ně neměli odborně zdatného školáka. Je vidět, že nevychováváme žáky pro úřad práce, ale že najdou uplatnění ve svém oboru,“ konstatuje Antonín.

Soutěže Automechanik roku se letos od školních kol zúčastnilo přibližně 3 500 školáků.