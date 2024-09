Podle aktuální předpovědi serveru yr.no pro náš region má začít pršet ve středu kolem šesté večer a s drobnými přestávkami nepřestane až do neděle. Největší intenzita deště se předpokládá o pátečního odpoledne přes sobotu. Právě víkend a případně nejbližší dny po něm by měly být těmi kritickými ohledně možných záplav a povodní.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Varování meteorologů před povodněmi a silným deštěm se týká i našeho regionu.

Předpověď počasí bedlivě sledují také velitelé hasičů. Jak profesionálních, tak dobrovolných. V Poděbradech, kde je výstraha nejvyšší, budou v případě potřeby připraveni postavit mobilní protipovodňovou hráz, která v obdobných situacích po vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity roste pod zámkem ve směru ke zdymadlu. „Zatím jsme obdrželi výstrahu od Českého hydrometeorologického ústavu. Situaci sledujeme a na jakýkoliv vývoj budeme reagovat,“ řekl Zdeněk Skoupý, velitel hasičské stanice v Poděbradech.

Možná opatření očekává také Roman Zima, velitel nymburských profesionálních hasičů. „Podle předpovědi ta situace o víkendu zřejmě nebude vůbec dobrá a pokud se potvrdí stávající úhrny, bude to vážné. Nyní sloužíme ve standardním minimálním počtu. Za podobných situací dostáváme rozkaz navýšit stav. Uvidíme, zda takový rozkaz přijde,“ řekl Deníku Zima.

Ještě komplikovanější to mají nymburští dobrovolní hasiči, kteří se chystají o víkendu oslavit 150 let existence sboru. Kromě jiného chtěli v sobotu odpoledne představit na Špičce svoji techniku. „Za daných okolností se musíme poradit, jak s chystaným programem naložit. Suchá varianta pro takovou akci prakticky neexistuje. Budeme to řešit ve čtvrtek, kdy budeme vědět víc,“ řekl Zdeněk Vocásek, starosta nymburských dobrovolných hasičů.

Ohledně případných povodní mají hasiči podle jeho slov deponované pytle s pískem. „A budeme připraveni plnit požadavky operačního střediska,“ doplnil Vocásek.