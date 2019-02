MLADÁ BOLESLAV, nYMBURSKO - Linka důvěry v Mladé Boleslavi, která slouží i pro Nymbursko, řešila v minulých dnech dotazy rodičů, kteří potřebovali radu, jak reagovat na špatné známky dítěte.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Renata Nekolová z mladoboleslavské Linky důvěry nám zodpověděla otázky ohledně problémů dětí při pobytu na letním táboře, ale i na začátku nového školního roku. Také nám řekla, jak dopadl letošní školní rok.



Kontaktovalo vás na konci letošního školního roku hodně lidí?

Volali nám spíše rodiče, kteří nechtěli přijmout, že fyzické trestání dětí není správné. Rodiče byli ale rádi, že se dozvěděli něco nového, třeba, jak mají reagovat, když jejich dítě přinese domů špatné známky. Všem jsme se snažili vysvětlit, že špatné učení není problém jen dětí, ale i dospělých, kteří s dětmi musí komunikovat, věnovat jim čas. Také je každé dítě nadané pro něco jiného.

Děti volaly tři. Jeden telefonát byl o tom, že maminka měla na stole Deník s článkem o fyzickém trestání dětí a dala ho tatínkovi přečíst, což tomu volajícímu dítěti pomohlo v tom, že za vysvědčení nebylo potrestáno jako vždy.



Takže si od vás rodiče nechali poradit?

Většinou ano. Samozřejmě, že byly i výjimky, ale největší úspěch pro nás je, že rodiče souhlasili navštívit nás osobně. Uvědomili si třeba, že v rodině není něco v pořádku a chtějí to řešit.



Jsou pro děti kritické i letní prázdniny?

Ano, nejvíce se jedná o šikanu na táborech. Děti nejsou dostatečně dospělým na očích. Když rodiče posílají dítě na tábor, tak by si určitě měli zjistit co nejvíce informací, například co je to za tábor, jací tam jsou vedoucí. O šikanu je potřeba se zajímat a nepřehlížet ji. Je dobré dítěti vysvětlit, co to je. A během tábora se dítěte zeptat, jak se mu tam líbí a jak vychází s ostatními.

Jak dítě připravit na první pobyt na táboře?

Záleží na dítěti. Hlavně se do toho nesmí nutit. Pro začátek je dobré poslat dítě na krátkou dobu, třeba na týden, a pokud by pobyt na táboře špatně snášelo, brečelo a bylo nešťastné, tak si pro něj určitě dojet.



Jak se na Lince důvěry projeví začátek školního roku?

Velmi často je problém u méně jistých dětí, jak u prvňáčků, tak u starších dětí, které třeba přestupují na novou školu, postupují na druhý stupeň nebo jdou na střední školu. Pro děti to znamená úplně cizí prostředí s neznámými lidmi. Problémy bývají i u studentů, kteří jdou na vysokou školu. Tam jsou studenti třeba na koleji a pro ně to znamená, že jsou poprvé na delší dobu z domova. Je dobré, aby se studenti nad takovým krokem zamysleli a s někým se i poradili a zeptali se někoho, kdo už má zkušenosti.