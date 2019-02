NYMBURSKO - Po zubařích už i někteří praktičtí lékaři nové pacienty přijímat nemohou. V řadě případů tvoří výjimku jen rodinní příslušníci už evidovaných pacientů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ František Stýblo

To, že zubních lékařů je málo a lidé musí mnohdy kvůli ošetření dojíždět do jiných měst, je známá věc. Na problém by však mohli narazit i pacienti obvodních lékařů. Své o tom ví Blanka Hovorková z Kolína. „Měla jsem angínu a horečka mi stoupla na 39 stupňů. Zavítala jsem do ordinace, kde bylo napsáno, že doktorka Haufová zrušila praxi a odešla do důchodu,“ popisuje Hovorková. V horečkách obíhala polikliniku a lékaře, nikdo ji však přijmout nechtěl.

Po našem průzkumu, jak jsou na tom s volnou kapacitou praktičtí lékaři na Nymbursku, už je jisté, že podobné je to i tady. Někde nepřijímají pro plný stav, výjimku udělají jen v případě rodinných příslušníků. Jinde ještě berou.

Lékařka Alena Fričová z Poděbrad si prý zkouší vybírat. „Ještě přijmu nové pacienty, záleží i na tom, jestli jsou odsud nebo z okolních vesnic. Musí být ale hodní. Nedávno jsem vzala novou pacientku a teď nám dělá problémy. Mám současně 1 900 lidí, “ řekla Fričová.

Řada oslovených lékařů také připustila, že přijímaní nových pacientů je závislé na spádové oblasti. „Když vezmu pacienta do 15 kilometrů, pojišťovna to hradí. Beru nejdál z Nymburka. Jinak volnou kapacitu ještě mám, v evidenci mám 1 500 pacientů,“ řekl nám praktický lékař Jiří Kejha, který má ordinaci na Loučeni.

Někteří z obvodních lékařů ovšem přijímat už prakticky nemohou. „Nyní mohu přijmout tak 12 nových lidí, jsou ale čtvrtletí, kdy nepřijímám. V evidenci mám 2 300 pacientů, jsem pod hranicí únosnosti,“ uvedl Karel Dáňa z nymburské poliklinikky na sídlišti.

Podobně je na tom i Lysá nad Labem. „Jsem plísněn od pojišťovny za to, že mám pacientů hodně. Už nepřijímám, jen rodinné příslušníky už zapsaných pacientů. A kolegové v Lysé jsou na tom stejně. Když se ale někdo přistěhuje do oblasti, kterou mám danou, vezmu ho,“ přiznává Zdeněk Hospodka z Lysé nad Labem.

U jednotlivých praktiků je to tedy individuální. Zápis u nového lékaře může tak záležet i trochu na štěstí. To měla nakonec i Blanka Hovorková, které se jeden z praktických lékařů ujal.