Do třetí třídy bez známek? Oslovení rodiče, učitelé i ředitelé spíše souhlasí

/ANKETA/ V horizontu dvou až tří let počítá ministerstvo školství s tím, že by školáci navštěvující první až třetí třídy nebyli hodnoceni známkami, jak se to většinově děje nyní. Žáci by měli být hodnoceni slovně s důrazem na jejich na jejich osobnost. Podle navrhovatelů by to mělo snížit stres šesti až osmiletých dětí ze školní docházky a naopak by to mělo přispět k jejich pozitivnějšímu přístupu ke škole a vzdělání obecně v dalších letech.

Nymburský deník oslovil některé rodiče, učitele a ředitele škol převážně z Nymburska. Zeptali jsme se jich na jejich názor směrem k navrhovaném zrušení známek u mladších dětí. Většinově se staví k návrhu pozitivně a souhlasí s ním. I když výhrady k plánům ministerstva se našly, a to zdaleka ne jen v řadách rodičů. Nabízíme přehled odpovědí na položený dotaz: Myslíte si, že avizované zrušení známek je dobrým rozhodnutím? Rudolf Novotný, rodič, Podlužany Rudolf Novotný, rodič, Podlužany.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Děti by se měly pozitivně motivovat. Ve finále je v pohledu žáčka pozitivní motivace jen jednička. Ostatní známky jsou zbytečné. Když to nemá být jednička nehodnotit vůbec. Takže slovní hodnocení výborně. Drahomíra Habartová, rodič, Nymburk Drahomíra Habartová, rodič Nymburk.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Myslím že známkování by mělo zůstat, není na tom nic špatného. Spíš jde o to jak se k tomu staví rodiče. Někdy je potřeba za 3 nebo i 4 pochválit. Syn se učil vcelku dobře, ale byla témata, která mu moc nešla, takže když za větný rozbor dostal 3, bylo to pro nás vítězství. Nakonec přes učiliště, nástavbu, udělal VŠ v Anglii,takže fakt je důležité brát vše individuálně. Ale mě by neuspokojovalo mít místo známek obrázky. Jaký je rozdíl mezi hvězdičkou a jedničkou a černým puntíkem a pětkou? Nikola Munzarová, rodič, Nymburk/Praha Nikola Munzarová, rodič, Nymburk/Praha.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Ja si myslím, ze je to posun dopředu. Děti mají podle mě ze známek stresy a tlak. Jako rodič budoucího školáka je mě osobně jedno, jestli dostane známku nebo ne. Známky jsou k ničemu, návrh na slovní hodnocení je dobrá věc. Filip Trávnický, rodič, Nymburk/Brno Filip Trávnický, rodič, Nymburk/Brno.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Kvalitativní hodnocení má větší vypovídající hodnotu než pouhé číslo, takže souhlasím. Stále je to ale hodnocení, což může vyvolávat stres úplně stejně. Obecně soudím, že není třeba příliš měnit systém jako takový, je třeba zajistit, aby učili profesně kvalitní a psychologicky zdatní lidé, pro které je učitelství vášní. Pokud by probíhalo vzdělávání s rozumem a citem, bylo by možné pravidla vzdělávání systémově uvolnit a nechat větší svobodu v metodách danému učiteli. Jan Rydl ml., rodič, Městec Králové Jan Rydl ml., rodič, Městec Králové.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Známkování vidím jako podružný problém, ale proč ne? Primárně vidím nutnost vyřešit školství a systém a obsah vzdělávání vůbec. Jsem pro, aby se v podstatě neznámkovalo vůbec, ale nějaký systém hodnocení nutný bude. Procenta? Slovní hodnocení? Nevím. Bojím se diplomů za poslední místa. Bojím se toho, co se děje už teď, že tu vyrostla celá generace, která nemá žádnej cit pro zodpovědnost, nectí domluvy atp. Jako když pošle CV, domluví si pohovor a pak na něj nepřijde. To není výjimka, děje se to pořád a já tomu prostě nerozumím. Nějak mi z toho vyplývá, že ten strach z pětky v nás nějakou zodpovědnost nejspíš budoval. Známky nesmí kruciálně řešit hlavně rodiče. Dítě musí žít v tom, že když dostane dvojku až pětku, tak je to jen situace, kterou budeme řešit třeba tím, že se na to podíváme spolu a vysvětlíme si, co to dítě nechápe. Jitka Vegrichtová, rodič, Poděbrady Jitka Vegrichtová, rodič, Poděbrady.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Jsem pro zrušení známkování celkově, byť je to systém hodnocení. Pro mě je u mých dětí vždy důležitější to slovní, dokáže víc vystihnout slabší a silnější stránky a vím, že špatné známky dokážou děti ještě víc zaseknout a odradit než motivovat k lepším výkonům. Podle mě je zásadní změnit celý systém, aby si děti mohly víc vybírat zaměření a studijní předměty podle toho, co jim jde a co je baví. Pak chodí do školy rády a mají dobré výsledky. Pamatuji z poděbradského gymnázia učitelku Mikyškovou. Ta říkala, že studenti s průměrnými známkami, trojkaři, bývají na VŠ a v životě jedni z nejúspěšnějších, a v tom měla pravdu. Děti, co mají jedničky z nadrcení a memorování, nemusí být nikdy tak úspěšné jako ty, co mají horší známky, ale mají všeobecný přehled, logické uvažování a zdravý selský rozum. Oldřich Bíža, rodič, Městec Králové Oldřich Bíža, rodič, Městec Králové.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Slovní hodnocení časem zapadne do stále se opakujících frází. Výklad hodnocení může být nejednoznačný a mnohdy špatně zvolené formulace ublíží více než zhoršená známka. Nejsem konzervativní, ale na známkách prostě nic špatného nevidím. Lila Kobel, rodič, Poděbrady/Švýcarsko Lila Kobel, rodič, Poděbrady/Švýcarsko.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Ve Švýcarsku v kantonu Bern měli geniální křížkovací systém pro 1. stupeň. Vysvědčení bylo rozděleno na kategorie a 3 podkategorie. Už si to nepamatuji přesně, ale byly tam podkategorie jako například: dokáže spolupracovat s ostatními žáky nebo dokaze svoji práci dovést do konce, nechává snadno odvést svoji pozornost atd. atd. Učitel pouze zakřížkoval 1 - 4 a nemusel se trápit s nějakým slovním hodnocením. Marek Velechovský, učitel, Nymburk Marek Velechovský, učitel, Nymburk.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Za mě je nahrazení známek slovním hodnocením dobrý návrh. V prvních ročnících je dobré se soustředit na základní znalosti a dovednosti, jako je psaní, čtení a život školy vůbec. Známky mohou být stresujícím faktorem a vedou k soutěživosti i roztřídění dětí na "dobré" a "horší". Jako vše i tento krok může mít negativní důsledky, ale ty jdou v tomto nízkém věku na vrub především rodičům a jejich spoluprací se školou a prací s malým školákem. Známek si jistě později užijí až až. Lenka Osifová, učitelka, Nymburk Lenka Osifová, učitelka, Nymburk.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Když se z toho pak nedělá třídní/školní/rodinná soutěž, tak je známka jednoduché a přehledné měřítko konkrétního výkonu, tudíž dobré. Podle mě by se melo víc zjednodušovat. Všechno. P.S. Neplatí pro výtvarku a hudebku. Jiřina Procházková, učitelka, Nymburk Jiřina Procházková, učitelka, Nymburk.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Asi jako všechny povinné změny to nemůžu vnímat jako jednoznačně dobré. Hodnocení známkami ani teď není jediným možným způsobem hodnocení, takže proč ten výběr nezachovat. Pro každou takovou změnu musí být smysluplný koncept a především dotažená příprava. Tak uvidíme. Jiří Cabrnoch, ředitel ZŠ Letců R.A.F. Nymburk Jiří Cabrnoch, ředitel ZŠ Letců R.A.F., Nymburk.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Já s tím návrhem jednoznačně souhlasím. Slovní hodnocení bude mít pozitivní vliv na vztah dítěte k dalšímu vzdělávání. Škola by se obecně měla na dítě zaměřovat jako na člověka a na jeho osobnost. I pro učitele by měl být podstatný rozvoj samotného dítěte, než to, kolik toho stihne během hodiny naučit. Zkrátka mělo by jít mnohem více o dítě samotné, než o jeho známky. Vlastimil Špinka, ředitel ZŠ Václava Havla Poděbrady Vlastimil Špinka, ředitel ZŠ Václava Havla, Poděbrady.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Myšlenka je to určitě dobrá. Osobně si dokážu představit, že se nebude známkovat až do páté třídy. Druhá věc je, jestli je to na to česká společnost připravená. Takový projekt se musí vysvětlit. A to jak rodičům, tak učitelům. Nejsem si jistý, že ty dva roky budou stačit na to, aby nový systém byl jednoznačně vysvětlen všem, kteří jej potřebují pochopit.

