/FOTOGALERIE, HLASOVÁNÍ/ Nejkrásnějším vánočním stromem na Nymbursku se stal ten v Rožďalovicích. Od čtenářů Deníku získal 128 hlasů. Zvítězí také v krajském kole ankety a postoupí do celorepublikového finále? Cena ve výši téměř čtvrt milionu korun za celkové prvenství už je pro dané město poměrně blízko.

Vánoční strom v Rožďalovicích. | Foto: Město Rožďalovice

V minulých dnech jste vyjadřovali svou přízeň vánočním stromům v okresním kole. Teď již známe vítěze všech deseti středočeských okresů a nabízíme vám v galerii jejich fotografie.

Jeden z nich nyní můžete posunout na prvním příčku v krajském kole. Tím dáte tamní radnici šanci získat cenu ve výši téměř čtvrt milionu korun.

Jaký vánoční strom se vám nejvíce líbí? Hlasovat lze do soboty 16. prosince do 20.00 hodin. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři, a to každou hodinu.

Děkujeme za váš hlas a přízeň našemu webu.

Vánoční strom Deníku 2023 - termíny Vánoční strom DeníkuZdroj: DeníkKrajské kolo hlasování:

12. - 16. prosince

Celostátní kolo hlasování:

17. - 20. prosince Start i konec kola je vždy ve 20.00 hodin. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři Deníku.cz, a to jedenkrát každou hodinu. Výsledky ankety Vánoční strom Deníku roku 2023 vyhlásíme v tištěném vydání i na webech 22. prosince. K hlasování jen pro přihlášené čtenáře jsme přistoupili proto, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. K tomu, abyste se registrovali, však není potřeba platit předplatné. Stačí jen vyplnit e-mail a přihlásit se.

Vánoce, Vánoce přicházejí…Zdroj: Redakce