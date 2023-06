Hasičské slavnosti – sportovní areál Velké Zboží

sobota 10. června 10 – 24 hodin

Do 11 hodin najede do areálu hasičská technika. V době od 11 do 12 hodin dojde k prezentaci družstev a populární štafetě 10 x 1 pivo. Pro děti bude připravena hasičská pěna.

Po poledni budou připraveny soutěže v požárních útoků. V rámci celého odpoledne se děti mohou bavit u programu s kocourem preventistou. Od 20 hodin začne taneční zábava s kapelou Magic Melody.