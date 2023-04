/VIDEO, FOTOGALERIE/ Podle zveřejněného seznamu rušených poboček České pošty skončí už v létě i tři poštovní úřady v regionu. V Nymburce ruší pobočky u nádraží a na sídlišti, v Poděbradech pak pobočku na Žižkově. Vedení obou radnic rozhodnutí překvapilo.

Uzavření pobočky na náměstí Přemyslovců v Nymburce si nikdo neumí představit | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Místostarostu Nymburka Zdeňka Vocáska (ODS) rozhodnutí o zrušení dvou poboček překvapilo. „Tušili jsme, že budou chtít zřejmě zrušit jednu pobočku. Že skončí dvě, u nádraží a na sídlišti, nás překvapilo. Budeme se snažit najít řešení a pokusíme se zjistit informace o možnosti nahradit rušené pobočky v některých lokalitách službou Pošta Partner,“ řekl Deníku Vocásek.

Podle jeho slov by pošta v režimu Partner mohla vzniknout na exponovaných místech ve městě, například na Zálabí nebo na sídlištní poliklinice. „Zásadní je zákonná podmínka, že pobočka pošty by měla být v docházkové vzdálenosti do tří kilometrů. S tím budeme také pracovat,“ uvedl místostarosta.

Pošta Partner podle Vocáska pomáhá v obci udržovat základní služby a funguje stejně jako Zásilkovna nebo Parcel shop u některých živnostníků. „To je cesta, kterou vidím jako možnou pro zachování služeb, kde bych předpokládal, že s takovým návrhem kompenzace přijde sama vláda nebo pošta. Ale nestalo se tak. Opět je tento problém je přenášen na obce,“ doplnil místostarosta.

Dáme hlavy dohromady

V Poděbradech je na seznamu zrušených pošt pobočka na Žižkově. Starosta Jaroslav Červinka měl dopoledne jednání a pro prvního místostarostu Romana Schulze byla čerstvá informace o rušení žižkovské pobočky novinkou. „Já zatím oficiálně tuto informaci nemám. Nicméně je-li to pravda, pak se budeme muset sejít a dát hlavy dohromady, jak s tím naložit,“ řekl Schulz.

V obou městech tak po letním rušení poboček zbyde pouze jedna pošta. V případě Nymburka ta na náměstí Přemyslovců, označovaná jako pošta 1. V případě Poděbrad zůstane zachována pošta v Jiráskově ulici poblíž Riegrova náměstí, která se také nachází v širším centru města.

Česká pošta chce snížit počet poboček kvůli obřím ekonomickým ztrátám z posledních let. Ta loňská činí podle ministerstva vnitra přibližně jeden a půl miliardy korun. Kromě rušení poboček by se měla pošta v brzké době rozdělit na dvě firmy. Jedna z nich bude čistě komerční a měla by pružněji reagovat na změnu situace na trhu včetně poskytování například balíkových a logistických služeb. Druhá pak má zůstat pod státem a zajišťovat nevýdělečné činnosti, jako je například doručování listovních zásilek. Celá transformace má trvat zhruba dva roky.

Tyto pobočky zruší Česká pošta ve Středočeském kraji:

Benátky nad Jizerou 2, 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4, Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2, Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3, Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5, náměstí Svobody 1518, Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6, Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kolín 3, Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02

Kralupy nad Vltavou 3, nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Kutná Hora 4, U Radnice 1, Kaňk, PSČ 284 04

Kutná Hora 6, Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 284 01

Kutná Hora 3, Zámecká 167, Sedlec, PSČ 284 03

Mělník 3, Českolipská 1112/21, Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4, Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2, Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3, Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2, Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4, Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5, Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3, Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2, Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01

Zruč nad Sázavou 3, 1. máje 9, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22

