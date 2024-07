Nicméně v rámci týdne by se mělo jednat o ojedinělou událost. Po všechny dny se má teplota pohybovat kolem 30 stupňů. Specializovaný server yr.no předpokládá, že právě úterý s přechodem slabé studené fronty bude nejoblačnějším dnem. Nicméně spojení studená fronta je vzhledem k výsledným teplotám spíše eufemismem. Pokud tedy nebudeme brát středečních 28 stupňů jako výrazné ochlazení.

Hodně oblaků bychom měli na obloze vidět i během čtvrtka, ovšem žádné srážky se z nich neočekávají a teplota se znovu dotkne 30 stupňů.

Nejvíce slunka bychom si tak měli užít v pátek a sobotu. To se teploty opět přehoupnou do tropických hodnot a dá se předpokládat, že provozovatelé stánků na poděbradském jezeře se budou mít co ohánět.

Právě největší přírodní vodní plocha vhodná ke koupání v našem regionu bude tento týden zřejmě jedním z míst s největší koncentrací lidí. Zatím poslední, ovšem už necelé dva týdny stará zpráva hygieniků hovoří o bezproblémové kvalitě vody. Její teplota se v posledních dnech pohybovala kolem 26 stupňů, ale dá se předpokládat, že v dalších dnech bude ještě stoupat. Tedy ideální podmínky ke koupání.

Stávající předpověď mluví o tom, že počasí by se mělo pokazit příští neděli, kdy se očekává vydatnější déšť. Konec vysokých teplot by to ale znamenat nemělo. I pro příští začátek týdne se počítá s teplotami kolem 30 stupňů.