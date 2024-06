Hned první letní den zřejmě zažije náš region divokou letní bouři. Podle předpovědi meteorologů i na Nymbursku hrozí prudké poryvy větru doprovázené silným lijákem s možností výskytu krup. Přibližná časová osa hovoří o tom, že do našeho regionu by první bouřky mohly přijít kolem čtvrté či páté odpoledne. Další vlna by mohla následovat mezi desátou večer a půlnocí.