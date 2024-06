Tento horký týden ještě procházející přes centrum města neosvěží. V příštích týdnech a měsících by však už nová mlžítka na nymburském náměstí měla být v provozu a mírnit tak ostré slunce a tropická vedra na rozpálené dlažbě náměstí Přemyslovců.

Řidiči kvůli budování vodních prvků až do pátku neprojedou uličkou kolem pošty, kde pracovníci Technických služeb provádějí potřebné výkopy pro přívod vody do mlžítek.

Práce na nymburském náměstí, kde vzniknou dvě nová mlžítka. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Omezení pro řidiče stejně jako budování nových prvků by měla skončit do pátku. Kromě rozvodu pro mlžítka pracovníci vybudují nové pouzdro pro usazení vánočního stromu. Ten by tak měl být od letoška o něco stabilnější.