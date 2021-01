Nymburského lva 2. třídy získal známý filmový architekt a scénograf Jan Vlasák. Je držitelem čtyř Českých lvů za nejlepší výtvarný počin s filmy Mazaný Filip, Ve stínu, Tři bratři a Nabarvené ptáče. Navrhuje dekorace pro filmy, reklamní spoty, seriály a pořady. „Filmový průmysl velmi ovlivnila pandemie, nyní připravuji film Jana Svěráka a komediální seriál Volha pro Českou televizi. Příští rok bych Nymburáky rád pozval na odloženou premiéru filmu Zátopek. Všem bych také popřál, aby, když nemůžou, přidali. Přesně podle vzoru Emila Zátopka,“ řekl Jan Vlasák.

Vedení města udělilo Janu Vlasákovi sošku Nymburského lva za za úspěchy v oblasti kinematografie. Stejné zdůvodnění stojí také u ocenění manželů Aleny a Martina Vandasových. Ti stojí za společností Maur Film. Společně pomáhají na svět především animovaným filmům. Nejznámějšími jsou Fimfárum Jana Wericha, Fimfárum 2, Fimfárum do třetice všeho dobrého, Jedné noci v jednom městě, Velmi neklidné léto, Fanny a pes nebo film Dcera oceněný studentským Oscarem. Martin Vandas je zakládajícím členem Asociace animovaného filmu a pedagog Katedry animace na FAMU.

Nymburského lva 2. třídy získala také místní basketbalová legenda Ladislav Sokolovský. V současné době je sportovním ředitelem klubu a hlavním trenérem akademie. „Jsem moc rád, že se basket zase trochu hraje. Rozbíhá se Kooperativa NBL a pokračuje Liga mistrů. Je složité si poradit se všemi požadavky, ale děláme, co můžeme. Velmi omezeně trénují i mládežníci. Byl bych rád, aby se vše co nejdříve vrátilo do starých kolejí. Za ocenění zastupitelům děkuji a čtenářům přeji pevné zdraví a rychlý návrat do normálního života,“ uvedl třiačtyřicetiletý basketbalista.

Posledním držitelem Nymburského lva 2. třídy za rok 2020 je malíř Jan Vorlíček, jehož krásné obrazy zná každý místní milovník umění. Zájemci je mohli vidět loni, kdy slavil 90 let, v rámci výstavy ve Vlastivědném muzeu. Rok předtím vystavoval také v Městské knihovně.

Nymburského lva III. třídy předali zástupci města bobistovi Janu Šindelářovi za sportovní úspěchy a propagaci města v zahraničí. Člen české bobové reprezentace začínal jako sprinter na 400 metrů, poté přešel k bobistům, kde si získal místo v posádce čtyřbobu Dominika Dvořáka. Nejlepším umístěním ze světového poháru je 5. místo z Innsbrucku ze sezony 2018/2019. Před dvěma lety se účastnil olympiády v Jižní Koree. V rozhovoru pro Nymburský deník po návratu z olympiády stanovil jasný cíl pro olympiádu nadcházející, která se uskuteční příští rok v Číně. „Doufáme, že uděláme historicky nejlepší výsledek České republiky ve čtyřbobu. Chtěli bychom skončit do desátého místa,“ tvrdil nymburský bobista v roce 2018. Stávající výsledky naznačují, že cíl to rozhodně není nereálný.

Posledním oceněným jsou členové kapely Crossband. Aktuálně hrají v sestavě Jarda a Standa Křížovi, Jiří Veselý, Ivan Vasiljev a Honza Rýznar. Nymburská hudební skupina vznikla v roce 2005. Letos oslavila koncertem 15 let na hudební scéně, za ten čas vydala 5 alb a vystoupila na festivalech jako Votvírák, Benátská noc či Sázava fest. Den po předání ocenění proběhla premiéra vánočního klipu.

Za reprezentaci města poděkoval všem oceněným starosta Tomáš Mach. „Nesmírně si vážím všech oceněných. Je skvělé, že v Nymburce žije tolik schopných a inspirativních lidí," uvedl starosta.