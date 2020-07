Rada vybírala ze tří uchazečů. Radnice jména zbylých dvou nezveřejnila. Podle informací Nymburského deníku se však jednalo o dvě mladé ženy, které údajně zatím neměly zkušenosti s řízením podobné organizace. Naopak Ladislav Langr je zkušeným pracovníkem s praxí z řady pozic. „Ze tří uchazečů, kteří splnili dané předpoklady, zvolila komise na základě pohovoru právě Ladislava Langra. Kvalifikací a praxí vysoce naplňuje požadavky na danou funkci,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Ladislav Langr Deníku řekl, že s oficiální vizí vedení NKC chce seznámit nejprve zaměstnance a blíže se k tomu bude vyjadřovat až po svém nástupu do funkce, tedy po 1. srpnu. „Samozřejmě mám připravené některé nové projekty a v žádném případě nechci nic rušit. Uvědomuji si svůj handicap, že v Nymburce nežiji a chci vytvořit ředitelskou radu složenou z osobností místní kultury,“ uvedl nově jmenovaný ředitel NKC.

Starosta Tomáš Mach uvedl, že Langr komisi zaujal nejen bohatými zkušenostmi v kulturním i společenském životě, ale také hodnocením stávající struktury Nymburského kulturního centra. „Jakož i vizí, jakým směrem naši významnou kulturní instituci chce vést a na co se zaměřit. Na základě všech výše uvedených důvodů výběrová komise navrhla Ladislava Langra jmenovat do funkce ředitele a Rada města na svém zasedání jeho jmenování schválila,“ shrnul starosta.

Bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Pavel Fojtík věří, že nový ředitel bude držet kurz nastavený dočasně odcházející ředitelkou. „Věřím, že se nový ředitel Nymburského kulturního centra chopí funkce s takovým entuziasmem a nadšením, s jakou ji vykonávala dosavadní ředitelka Iveta Friedelová. Také chci věřit, že bude pokračovat v trendu akcí určených pro všechny skupiny obyvatel a že až bude zpět předávat funkci Ivetě Friedelové, nebudeme zpátky v situaci, kdy ve městě koncertují pouze Michalové Davidové a podobní. Přeji novému řediteli, aby si našel k Nymburku vztah a měl jej rád stejně jako Poděbrady,“ konstatoval Pavel Fojtík.

Zástupci nymburské kulturní veřejnosti hodnotí novou volbu opatrně. „Bojím se, že volba takového člověka je proti duchu všeho, co v posledních letech dělala Iveta Friedelová. Neumím si představit, že právě pan Langr naváže na ambiciozní projekty, kterým byl vdechnut život v posledních letech. Na druhou stranu chápu, že nebylo z čeho vybírat,“ uvedl jeden z místních pracovníků v kultuře, který vzhledem k situaci nechtěl uvést jméno.

Ladislav Langr vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy s televizní a filmovou specializací. Absolvoval postgraduální studium na DAMU v oboru umělecká kritika. Věnoval se práci redaktora a působil v řadě známých periodik, včetně vedoucích pozic.



A to i za minulého režimu, kdy si jej řada starších pamatuje coby kulturního redaktora komunistických Televizních novin.



Jako starosta lázeňského města Poděbrady působil od roku 2010 do roku 2018. V současné době pracuje jako ministerský rada Ministerstva kultury ČR a člen představenstva Oblastní nemocnice Kolín. Je autorem deseti realizovaných divadelních her a knih 150 poděbradských příběhů a Poděbradská abeceda.