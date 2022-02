Podle informací z radnice byla mezi posledními schválena nejen kronika roku 2020, jejíž autorkou je Pavla Kukalová, ale i ty z let 1995 a 1996, které zpracoval autor Jan Řehounek.

„Aby mohli všichni pohodlně prolistovat porevoluční historii města, budeme kroniky postupně zveřejňovat v elektronické podobě na našem webu,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Na webových stránkách města by se tak postupně měly objevit spisy z let 1990 do současnosti.