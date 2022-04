„Svým způsobem nám krize z posledních dvou let pomohla,“ řekl vedoucí kina Lukáš Kadava. „Naše kino sice skončilo jako prakticky všechna ostatní v červených číslech, nicméně otevřel se prostor pro jeho renovaci. Po vyřešení nevyhovující kanalizace a částečné rekonstrukci sociálního zařízení je zvýšení komfortu pro diváky dalším logickým krokem,“ doplnil Kadava.

PODÍVEJTE SE: Peklo v kamionu. Hasiči se učili hasit požár v uzavřeném bytě

Legendou kina Sokol je promítač Jiří Lejsek. „Zatímco v roce 1975 jsme si montovali sedačky do sálu sami, doba už přece jen pokročila, a nové sedačky nyní montuje specializovaná firma. I tak jsme byli využiti na pomoc při demontáži sedaček na prvním balkoně. Po takových letech je to zvláštní pocit,“ usmíval se promítač, který v kině pracuje od počátku 80. let minulého století.

Staré koženkové sedačky z nymburského kina putovaly do vznikajícího artového retro kina v Opavě, do kinomuzea v Aši a mezi soukromé zájemce. O unikátní, jinde již nepoužívané koženkové sedačky byl enormní zájem.

Vizuální změna v sále kina ale není jedinou, kterou kino svým divákům nabídne. „Nymburské kino ve spolupráci s odborem informatiky města zprovoznilo nové webové stránky. Zájemci je naleznou na www.kinonymburk.cz. Diváci rovněž mohou využít nový pokladní systém, který mimo jiné nabízí rozšířené možnosti plateb za vstupenky. V neposlední řadě zkrásní i zeleň v prostoru před kinem,“ vyjmenoval Lukáš Kadava.

Jaro se zajímavými hosty

Po dvou nepříznivých letech se snad konečně mohou vracet na kulturní akce diváci a nymburské kino začíná lákat na bohatý program. Jednou z novinek, které snad zpestří divácký zážitek, je účast hereckých a filmových delegací. Letošní jaro nabídne opravdu zajímavé hosty. Od režisérů Jana Svěráka či Roberta Sedláčka až po herecké legendy Petra Kostku či Vilmu Cibulkovou.

OBRAZEM: Kraslice i klobásky. V Nymburce se konal tradiční Velikonoční jarmark

Programová skladba kina nabízí rovněž řadu nefilmových akcí. „Od koncertů Kamila Střihavky až po cestovatelské projekce, dětské dílny či stand-upy. Významnou akcí bude připomínka 100 let od narození nymburského rodáka, herce, divadelníka a režiséra Miroslava Macháčka. Vše naleznou diváci na webových stránkách kina a sociálních sítích,“ láká dramaturgyně kina Zuzana Dřízhalová.

Kino Sokol se otevírá po pauze ve čtvrtek 14. dubna, kdy od 10 hodin dopoledne nabídne nejen seniorskou projekci filmu Mimořádná událost a ve stejný den od 19 hodin koncert přední osobnosti českého folku Karla Plíhala.