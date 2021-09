„Vrátili bychom se k modelu, který u nás fungoval v prvním pololetí roku, kdy jako covidové oddělení fungovala multioborová jednotka intenzivní péče a část interního oddělení. Pokud to bude situace vyžadovat, vyčleníme pro covid pacienty znovu také jedno oddělení následné péče,“ doplnila mluvčí nemocnice s tím, že zatím se takový scénář nerýsuje. Aktuálně totiž není v královéměstecké, ani v nymburské nemocnici umístěn žádný pacient s covidem.

Nemocnice je také připravena opětna změnu režimu v péči o pacienty, pokud by začalo docházet k hospitalizaci pacientů s covidem.

Očkovací centrum minimálně do konce října zůstane v malém sále Obecního domu a kromě prvních a druhých dávek už začalo s aplikací i těch třetích.

Starosta Tomáš Mach i jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková poděkovali všem, kteří se dosud na chodu očkovacího centra podíleli. „Od 11. ledna do 21. září jsme aplikovali 68 882 očkovacích dávek. Sepsali jsme zhruba 600 dobrovolnických smluv. Vlastně vzniklo nové nemocniční oddělení. Stačilo fouknout do plachet a všechno začalo fungovat,“ řekla Nela Gvoždiaková.

„Stále platí otevírací hodiny od 9 do 17 hodin, ale některé dny se očkovat nebude. Zmenšil se počet samotných buněk,v nichž očkování probíhání v malém sále, a s tím se snížil i počet zdravotnického personálu,“ uvedla vedoucí lékařka nymburského očkovacího centra Veronika Šafrová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.