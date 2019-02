Nymburk, Městec Králové - Osmnáct nemocnic dostane od pojišťovny smlouvy na dva až tři roky. Tam patří i naše dvě z Nymburska.

Zástupci Svazu zdravotnických pojišťoven a VZP se dohodli na zrušení dvanácti nemocnic. Do jednoho roku zmizí z mapy nemocnic například ta v Roudnici nad Labem, P-P Klinika v Kladně nebo GynCentrum v Praze.

V první vlně této redukce se bohudík neobjevily nemocnice v Nymburce a Městci Králové.

Dalších osmnáct nemocnic dostane od pojišťovny střednědobé smlouvy na dva až tři roky. Během té doby by se mělo rozhodnout o tom, zda a v jakém objemu budou zdravotní péči v budoucnu poskytovat. To už se ovšem týká jak nymburské, tak královéměstecké nemocnice.

„U nás to je především o chirurgii. Je tu tlak vytvořit jednodenní chirurgii, ale musíme najít koncept. V pondělí jedu s panem ředitelem nemocnice na VZP do Mladé Boleslavi, tak uvidíme," uvedl starosta Městce Milan Pavlík.

Nymburská nemocnice je také teprve před podepsáním smlouvy s pojišťovnou. „V tuto chvíli jsme v procesu vyjednávání podmínek, smlouvu jsme neviděli a neznáme podrobnosti. V nejbližších dnech budeme vědět víc a pochopitelně budeme veřejnost informovat," uvedla ředitelka nemocnice Alice Opočenská.

Nymburská a královéměstecká nemocnice jsou před podepsáním smlouvy s VZP. Vypadá to ale dobře. Obě nemocnice jsou totiž ve známém seznamu nemocnic, které dostanou smlouvu na dva až tři roky. Pak se rozhodne, zda a v jakém objemu budou zdravotní péči v budoucnu v Nymburce a Městci poskytovat. „Vzhledem k tomu, že zatím neznáme přesné podmínky současné smlouvy, je předčasné mluvit o tom, co bude za tři roky. Rozhodně se ale budeme snažit v Nymburce zachovat kvalitní lékařskou péči," řekl starosta Nymburka Miloš Petera.

VZP dále tlačí na to, aby se v budoucnu obě nemocnice spojily. "Jsme na samém začátku vyjednávání. Budeme se snažit domluvit na takových podmínkách, které budou co nejvýhodnější jak pro obě nemocnice, tak pro pacienty. Máme už nymburskou komisi, která začne vyjednávat s Městcem," prozradil Miloš Petera.

Podle něj by mohla existovat jakási rada, která by obě nemocnice řídila, přitom by žádná neztratila svou právní subjektivitu.