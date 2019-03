Nymburk – Bývalá vedoucí odboru informatiky nymburské radnice Zdena Hauerlandová získala prestižní titul eOsobnost roku 2019. Zvítězila v kategorii měst a městských částí.

Takové ocenění prý vůbec neočekávala. „Já jsem byla potěšena samotnou nominací. Pak když vyhlašovali třetí a druhé místo, začalo mi to docházet. Ocenění si nesmírně vážím a beru ho jako odměnu za 30 let práce od rána do nevidím,“ řekla Zdena Hauerlandová. Ta na městském úřadu skončila v loňském roce, kdy odešla do zaslouženého důchodu.