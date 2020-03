Těmi zřejmě nejzásadnějšími výstupy jsou omezení styku úředníků města s veřejností a otevření třídy ve školce U Pejska a kočičky, která bude sloužit dětem záchranářů, zaměstnanců nemocnice, dalších zdravotníků, hasičů a policistů. Kromě toho schválilo také okamžitou a mimořádnou dotaci na ochranné pomůcky pro Farní charitu Nymburk, která pomůže při pořizování nákupů pro seniory.

Městský úřad v době od 16. do 24. března sice zůstane v provozu, ale omezuje osobní kontakt s veřejností. Podle tajemníka úřadu Aleše Růžičky bude osobní kontakt probíhat pouze ve výjimečných případech, podatelna a pokladna by měly fungovat normálně. „V budově A městského úřadu je přístupná vstupní hala, vstup do dalších prostor je možný pouze pro zaměstnance. Ostatní budovy městského úřadu jsou pro veřejnost uzavřeny. Vyřizování agend, které vyžadují osobní kontakt s klienty, bude v tomto období probíhat pouze v naléhavých případech, a po předchozí telefonické dohodě,“ uvedl Aleš Růžička. Nařízená ústní jednání jsou dočasně zrušena. Informace budou poskytovat pracovnice podatelny. „Toto opatření je vedeno snahou zajistit zachování chodu úřadu v maximální míře a zamezit dalšímu šíření nákazy,“ doplnil tajemník.

V této souvislosti také město také zřídilo krizovou linku Městského úřadu. S dotazy je možné se obracet na Olgu Šimákovou, a to na číslech 325 501 423, 724 107 093, případně na mail olga.simakova@meu-nbk.cz. V provozu bude všechny pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Vedení města jednalo se Středočeským krajem o poskytnutí zdravotních pomůcek pro nymburskou nemocnici. Starosta společně s vedením nemocnice požádali hasiče o zajištění krizového stanu nebo kontejneru pro potřeby nemocnice.

Zaměstnanci nemocnice a členové dalších složek Integrovaného záchranného systému mají možnost vodit své děti do školky U Pejska a kočičky na sídlišti, kde byla za tímto účelem zřízena speciální třída.

Vedení města dále jedná s Farní charitou Nymburk o možnosti pomoci seniorům s nákupem nebo s vyzvednutím léků. Z tohoto důvodu město poskytne Farní Charitě okamžitou mimořádnou dotaci na zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolníky. Pomáhat s nákupy se chystají také místní skauti. Na sociálních sítích se také objevují nabídky od jednotlivců, kteří slibují bezkontaktní nákup. V Poděbradech takovou službu nabízí například Petr Malínský.