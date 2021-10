Nymburská radnice chce i letos odměnit bezpříspěvkové dárce krve

Nymburská radnice chce i letos finančně odměnit bezpříspěvkové dárce krve. Ti, kteří od října 2020 do konce září 2021 dosáhli 10, 20, 40, 80, 120 či 160 odběrů a nebyli již za tyto odběry oceněni dříve, mají se přihlásit do konce října na odboru školství, kultury a památkové péče. Město jim poskytne finanční dar v rozmezí od pěti set do deseti tisíc korun.

Finanční odměnu dostanou ti, kteří se přihlásí na radnici do konce října. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Pro vystavení darovací smlouvy je nutné doložit počet odběrů, sdělit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a číslo účtu – podmínkou je trvalý pobyt v Nymburce. Vše je možné poslat poštou, osobně doručit na úřad či poslat e-mailem," uvedla Olga Vendlová, mluvčí radnice. Peníze si po uzavření smlouvy dárci vyzvednou v hotovosti na pokladně úřadu, nebo jim budou zaslány na účet uvedený ve smlouvě.