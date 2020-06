Podle stávajících plánů mají od letošního podzimu do příštího jara vyrůst v Nymburce dvě přístaviště. Pro 14 malých plavidel bude upraven prostor po pravém labském břehu přibližně v místech pod Šafaříkovým mlýnem. Pro středně velké osobní lodě budou přichystána mola s výbavou v čele přístaviště vedle vodní elektrárny.

Malé sportovní lodě mají mít kotviště na pravém břehu poblíž Šafaříkova mlýna. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Nymburský přístav má být zhotoven po výběrovém řízení od září 2020 do dubna 2021. „Město nelenilo a již jedná se Středočeským krajem o dotaci a úpravě povrchů od elektrárny po ústí komunikace pod Okresním soudem, kde tak bude nový povrch,“ uvedl radní Zdeněk Vocásek. O stavbě přístaviště se hovoří zhruba 5 let. V těchto dnech by mělo Ředitelství vodních cest dodat městu ke schválení zadávací dokumentaci.