V únoru letošního roku uplynulo 140 let od doby, kdy byla nemocnice vysvěcena jako Okresní nemocnice korunního prince Rudolfa v Nymburce. „I proto jsme se výročí rozhodli po těžkých covidových měsících oslavit. Poděkovat tak našim zaměstnancům a přizvat k tomu občany regionu. Ukázat jim práci, která je za námi, a plány do budoucna. To, že nemocnice je tu pro ně a Nymburk může mít zase nemocnici, na kterou je pyšný,“ uvedla Nela Gvoždiaková, jednatelka nemocnice.