Nymburská nemocnice si zřídila transparentní účet

Nemocnice v Nymburce si zřídila vlastní transparentní účet. Je to reakce na nedávný Koncert pro sestřičky pořádaný místním Rádiem Patriot, při němž se vybralo více než 35 tisíc korun. Dalším důvodem je to, že se nemocnici ozvalo několik firem i soukromých dárců, kteří by byli ochotni nemocnici finančně přispět.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Bělka