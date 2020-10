Na Nymbursku není žádná transfuzní stanice, a tak musí nemocnice v Nymburce i Městci Králové nakupovat krev z jiných regionů. V nymburské nemocnici není sice situace dramatická, někdy je ale složitější krev sehnat. Poté je uskladněna v místní krevní bance.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Zásobu denně doplňujeme krví, kterou nakupujeme od transfúzních stanic. Zatím se nám ji daří sehnat, ale vyžaduje to každodenní telefonování do několika transfuzních stanic, třeba i do Frýdku Místku,“ uvedl vedoucí lékař laboratoře nymburské nemocnice Vladimír Temlík.