Koronaviroví pacienti jsou koncentrováni na jednom místě v nemocnici. Tým zdravotníků má pro případ dalšího zhoršování situace s počtem hospitalizovaných pacientů připraveno jedno celé oddělení, které by v případě potřeby bylo vyčleněno jen pro infekční pacienty. Ve čtvrtek dopoledne léčila nymburská nemocnice 10 pacientů na běžných pokojích a jednoho na jednotce intenzivní péče.

Situace by se po posledním vyhlášení ministra zdravotnictví o chystaném neuznávání jakýchkoliv testů mohla podle jednatelky zdramatizovat u PCR testování a v očkovacím centru. V něm jsme se ve čtvrtek ráno a dopoledne přesvědčili, že zájem o očkování trvá. Už před otevřením očkovacího centra se skupinky čekatelů shlukovaly jak před budovou, tak přímo pod schodištěm do prvního patra Obecního domu, kde očkování probíhá. Kolem půl jedenácté pak v patře stálo několik front o desítkách lidí. Ti byli rozděleni podle toho, na kterou dávku přišli.

Covidové úmrtí starší ženy

V městecké nemocnici nápor na očkování také sílí. Projevuje se to podle mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářové také na zájmu očkovat děti. Zatímco dosud přicházely jednotky nezletilých s rodiči, na čtvrtek byl zájem mimořádný zájem. „Zařadili jsme na čtvrtek 40 dětí, a to i vzhledem k časovému vytížení pediatra, který u takového očkování musí být. Celkem jsme na čtvrtek registrovali 300 zájemců o očkování. To bude probíhat prakticky v průběhu celého dne,“ řekla ve středu večer mluvčí nemocnice.

O den později hlásila městecká nemocnice dokonce více covidových pacientů, než ta nymburská. Hospitalizovaných měli 15 pacientů, především v lehčích stavech. „Čtyři z nich jsou na kyslíkové podpoře,“ doplnila mluvčí nemocnice. V posledních dnech zaznamenali také jedno úmrtí v souvislosti s covidem. Jednalo se o starší ženu, která měla již delší dobu po druhém očkování.