Nemocnice v Nymburce zatím nechce úplně zrušit možnost návštěv, proto aktuálně zavádí některá opatření, která zpřísňují hygienická pravidla a mají především preventivní charakter.

Areál nymburské nemocnice. | Foto: DENÍK/Lukáš Trejbal

Povolena je pouze jedna návštěva na pokoji, a to po dobu 15 minut (rezervace termínu návštěvy není možná). Dále je omezen doprovod pacienta na odborné ambulance, a to na jednu osobu. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy musí mít návštěvy krytá ústa a nos čistou rouškou.