Současný babybox je umístěn u zadního vchodu nemocnice a podle Ludvíka Hesse je jeho údržba téměř nemožná.

„V současné době je to nejstarší babybox v provozu v celé zemi. Je obtížné jej udržovat v provozu, protože ani součástky, z nichž je zhotoven, se v současné době už nevyrábějí,“ uvedl zakladatel babyboxů.

Výměnu bude kompletně platit dodavatelská firma. Nová schránka na odložené děti je technologicky s tou zastaralou nesrovnatelná.

„Nový babybox je ve srovnání s původní bedýnkou jako superb oproti trabantu. Je vyrobený z nerezu, jeho dvířka se otvírají automaticky a samozřejmě se po odložení děťátka samy zase zavřou. Vnitřní prostor je klimatizovaný, nikoli jen vyhřívaný,“ popsal některé výhody Ludvík Hess.

Mnohonásobně jištěná signalizace je zavedena nejen do počítače v místnosti stálé služby, ale i do libovolného množství dalších počítačů a mobilních telefonů a přenáší fotografii odloženého děťátka, takže se předejde planým poplachům. Například když kolemjdoucí stiskne aktivaci. Babybox má náhradní zdroj elektrické energie a řadu dalších vylepšení.

„Do dnešního dne jsme vyměnili 31 původních bedýnek za nové, zbývá jich 16, s nimiž bych se rád do konce svého života vypořádal,“ doplnil muž, který sám sebe s nadsázkou označuje za babydědka.

Nový babybox bude zprovozněn na stejném místě, jako ten stávající. Poté, co někdo dítě do schránky odloží, ujmou se jej lékaři nymburské nemocnice. Později obě zatím odložená miminka převezli do kolínské nemocnice. Příslušné dětské oddělení nymburská nemocnice nemá.

„Nemusí to být však vždy nevyhnutelně kolínská nemocnice, ale jakékoliv lůžkové dětské oddělení, které bohužel v naší nemocnici nemáme,“ upřesnila mluvčí nemocnice Barbora Jánská.

Stávající babybox byl u nymburské nemocnice zprovozněn v roce 2009, tehdy jako 25. v republice. Deset let do něj nikdo žádné dítě neodložil. Až loni se signál značící přítomnost novorozence rozezněl dokonce dvakrát. Poprvé 11. března. To lékaři ve schránce objevili chlapce. Dostal jméno David a jen pár dnů po převezení do kolínské nemocnice si jej zásluhou rychlého jednání orgánů sociální péče převzali zástupci pěstounské rodiny. Druhým nalezeným miminkem v babyboxu v loňském roce byla holčička. Stalo se v sobotu 6. července. Dostala jméno Kateřina a po prvotní prohlídce a zjištění zdravotního stavu putovala také do Kolína.