U nymburské nemocnice se otevírá odběrové místo na Covid

Nymburk byl jedním z posledních regionů v kraji, kde chybělo odběrové místo, kde by se zájemci mohli testovat na Covid – 19. To se aktuálně mění. Od čtvrtečního rána je k dispozici takové místo na parkovišti v Nerudově ulici za nemocnicí. Místo bude v provozu v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nechat testovat se však mohou jen ti, kteří mají doporučení od lékaře nebo hygieniků a mají rezervovaný čas. Odkaz na rezervaci lze nalézt na stránkách nemocnice. Pro samoplátce místo určené není a musí stále do jiného regionu.

Testovací místo vyrostlo na parkovišti za nemocnicí. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický