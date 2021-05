Tak trochu podle očekávání se po uvolnění opatření strhla mela v rámci objednávání do kadeřnických salónů a studií. Své o tom ví Zuzana Šimová, jejíž Studio Butterfly najdou zájemci v nymburské Komenského ulici naproti bývalé sýrárně. V pondělí mohla otevřít poprvé v letošním roce. Na objednávky, které ji doslova zahltily telefon, nestíhala všem během dne ani odpovídat.

Zuzana Šimová s první letošní zákaznicí ve svém Studiu Butterfly. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Fakt, že se zase může věnovat své práci, ji samozřejmě těší. „Pauza byla dlouhá, navíc kolegyně je na mateřské, tak tady nyní působím víceméně sama. Zájem o moje služby mě samozřejmě těší, ale nestíhám všechny objednávky dneska vyřizovat,“ říká při práci. „Já samozřejmě chápu, že všichni by chtěli termín na tento týden. Ale to samozřejmě není možné. V tuto chvíli už mám plno do půlky června,“ vysvětluje kadeřnice, která si v příštích týdnech jen tak neodpočine.