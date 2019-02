NYMBURK - Projekt Já, občan, do kterého se zapojují žáci druhých stupňů základních škol, měl včera v Hálkově divadle své republikové finále.

Foto: Deník/ Petr Bělka

Žáci se v projektu zabývají nějakým závažným tématem ze svého nejbližšího okolí. „Odprezentovali tu nejlepší projekty, naše škola se do této akce zapojuje už několik let. Letos se do finále dostala 9. C,“ uvedl ředitel základní školy Letců R.A.F. Jiří Cabrnoch. Prezentace v divadLe pokračují i dnes.