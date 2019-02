NYMBURSKO - Víte, co štve děti na rodičích? S čím by se jim nikdy nesvěřily a jak si vůbecs rodiči rozumí? Ptali jsme se jich ve speciální anketě!

NEJČASTĚJŠÍ KAPESNÉ? 50 až 100 korun. To uváděly děti ve velké anketě našeho Deníku. | Foto: Ilustrační foto: DENÍK/ Petr Bělka

Drogy, známost s klukem, ale třeba také krádež. To jsou jen zlomky věcí,

s nimiž by se děti zdráhaly svěřit svým rodičům.

To nám odhalily ve velkém průzkumu našeho deníku, který jsme připravili na začátek školního roku. Dnes vám prozradíme, co dalšího si ještě děti myslí a říkají o rodičích.V anketě odpovídalo anonymně celkem 50 školáků z Nymburska od 1. do 9. třídy.

Sedmdesát procent dětí, které odpovídaly, žije s oběma rodiči, třicet pouze s matkou.

Přestože se většina, tedy85 % dětí vyjádřilo, že si s rodiči rozumí a také jsou zvyklí si s nimi povídat, je naopak spousta negativních věcí, které si o dospělých myslí. „Chtějí po nás, abychom se chovali slušně a sami se hádají. My se taky někdy chceme pohádat,“ svěřila se jedna ze školaček.

„Za něco mi vynadají a neví, jak to bylo doopravdy. Něco slíbí a pak to nedodrží,“ stěžuje si další. V každém případě prý se dospěláci často považují za něco víc, než jsou děti, a to se školákům nelíbí.

„Taky pořád něco zakazují a řvou kvůli prkotině,“ to štve další. Otázkou navíc je, kolik mají k rodičům důvěry a s čím by byli ochotní se jim svěřit. Pouze dvě děti by se svěřily rodičům se všemi svými problémy!

Podle odpovědí by si většina z nich nechala pro sebe určitě věci jako drogy, nechtěné dítě, své city, vztah, lež nebo také například krádež. „Nesvěřuji se se svými city a hodlám v tom pokračovat,“ napsal třeba rezolutně jeden ze školáků.

Nutno ovšem podotknout, že z toho nelze vyvozovat, že by například se zmiňovanými drogami měli problém. „Nic tak zakázaného u mě není, ale asi kdybych brala drogy, to bych rodičům nesvěřila. Ale to se nestane,“ napsala například jedna dívka.

Tématem děti a rodiče náš „deníkový“ průzkum zdaleka nekončí. Pokud nás budete sledovat tento týden, ještě se dozvíte, co si vaše děti myslí

o trestu smrti, co považují za největší nebezpečí pro lidstvo nebo co byl pro ně v životě nejhorší, ale i nejlepší zážitek.

CO ŠTVE DĚTI NEJVÍC NA DOSPĚLÁCÍCH

- Že řvou kvůli prkotině!

- Nenechají mě koukat na porno!

- Všechno zakazují!

- Že něco slíbí a nedodrží to!

- Že po nás chtějí, abychom se chovali slušně, a přitom se hádají!

- Že nás berou jenom jako děti!

- Že mi nekoupí, co chci!

- Že když něco provedu, nechtějí slyšet vysvětlení!

