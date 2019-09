V neděli odpoledne měl příspěvek 22 sdílení a 53 komentářů, z nichž plných 52 tento nápad přivítalo. Znovu se tak potvrzuje, že ekologické kroky směřující k ochraně přírody ve městech a obcích získávají tradičně velkou podporu a jsou mezi obyvateli populární. Lze jen spekulovat, nakolik nymburská radnice „opisovala“ od té sousední poděbradské.

Ta totiž před pár dny zveřejnila, že testuje takzvané chytré koše a v diskuzi pod příspěvkem místostarosta Miroslav Holas uvedl, že město už má objednáno 23 třídících nádob na kovový odpad a jedlé tuky. Tedy přesně na ty komponenty, které nyní zvažuje třídit i Nymburk.

Co všechno by šlo do obou typů kontejnerů třídit, přiblížil mluvčí radnice Petr Černohous. „Do kontejnerů na kovy označených šedou nálepkou lze odkládat plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky a další drobné kovové odpady. Nádoby na odkládání jedlých olejů a tuků jsou určeny pro použité oleje z domácností v uzavíratelných plastových obalech, ne však motorové oleje,“ vysvětlil Černohous.

Kdy by mohlo město nádoby objednat, kolik jich bude a zda k tomu vůbec dojde, to zřejmě radnice brzy oznámí.