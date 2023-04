Ministerský úředník pak učiteli velmi jednoduše ukázal, jak se dá při práci na počítači umělá inteligence využít a finální nápad pak už byl dílem nymburského pedagoga.

Vymysli plán na přírodopis

Naučil se s umělou inteligencí ve svém počítači komunikovat. Není to nic těžkého. Po přihlášení a registraci je zadání úkolu v podstatě stejné, jako chatování v rámci jiných aplikací. „Napsal jsem požadavek, že bych chtěl sestavit zajímavý plán na hodinu přírodopisu pro základní školu na téma půda. Po chvíli mi to nabídlo několik možných nápadů. Něco jsem musel vyloučit, co pro nás nebylo vhodné nebo to bylo časově náročné, ale zbytek jsem využil tak, jak mi poradila umělá inteligence,“ vysvětluje učitel, který se progresivním experimentům rozhodně nebrání.

I když plán na hodinu sestavila umělá inteligence, pořád drtivá většina úkolů leží na člověku, tedy učiteli. Rozdat zadání, sestavit skupiny žáků, vysvětlit postup při laboratorních testech půdy. Mimochodem, její vzorky pro zpestření pokusu nabral na různých místech v obcích kolem Nymburka, takže někteří školáci se až na konci výuky dozvěděli, že testovali hlínu z vesnice, kde žijí.

Když hodina skončila, nechal školáky napsat, jestli jim na dnešní výuce přišlo něco zvláštního. Některým to přišlo nudné, ale většina žádný rozdíl mezi běžnou hodinou biologie a tou úterní nenašla. „A vidíte, přece tu je rozdíl, a to doslova historický. Poprvé v životě jste pracovali na úkolu, který jsem nevymyslel já, ale vymyslela ho umělá inteligence,“ oznámil školákům Velechovský.

Tázavé výrazy pak znamenaly, že musel princip fungování umělé inteligence ve stručnosti vysvětlit. Nezapomněl ani zdůraznit, že děti do 13 let s umělou inteligencí pracovat nemohou a od 13 do 18 jen se souhlasem rodičů či zákonných zástupců. „To se ale naší hodiny netýká, protože s umělou inteligencí jsem pracoval pouze já. A byl to pouze experiment. Tedy neznamená to, že by odteď určovala vaši výuku umělá inteligence. Dál vám budu vymýšlet testy já. Ale svým způsobem tahle hodina pro vás, pro mě a možná i pro tuhle školu historická byla,“ dodal Marek Velechovský.