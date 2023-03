/FOTO, VIDEO/ Koncerty, výstavy, slavnostní vyřazení žáků, ale také třeba učební prostory pro informatiku s 3D tiskárnou. K tomu všemu bude sloužit nová aula na nymburské Základní škole Letců R.A.F. Vedení školy tak proměnilo někdejší drátěné šatny, které pamatují jako děti i dnešní čtyřicátníci, k využívání hodnému pro součanou dobu.

Základní škole Letců R.A.F. má novou aulu.

Podle ředitele školy Jiřího Cabrnocha právě společný prostor pro konání akcí nejrůznějších typů ve škole zásadně chyběl. „Je to multifunkční prostor vybavený moderní technikou včetně zvukové či světelné. V jednu chvíli z toho může být koncertní sál, místo pro promítání či divadelní představení. Během chvíle se dá proměnit v klasickou třídu s kapacitou až 70 žáků nebo prostor pro slavnostní vyřazování žáků nejvyšších ročníků, jak jej také budeme využívat,“ řekl ředitel školy.

Prostor má velikost 320 metrů čtverečních, což jsou zhruba tři byty 3+1 dohromady. Projekt připravil a jeho duší při vytváření se stal Martin Veselý. „Těch možností využití je opravdu mnoho a my ten prostor budeme i dále zdokonalovat. Chtěli jsme za co nejméně peněz získat co nejvíce možností,“ řekl autor návrhu.

Technická část

Součástí auly je i technická část, kde se budou scházet žáci při hodinách informatiky a využívat při práci i 3D tiskárnu. Některé své výtvory už prezentovali při otevření auly.

Práce na vybudování trvaly tři roky a celá akce vyšla na 1,7 milionů korun. Tyto peníze škola ušetřila v rámci svých hospodářských výsledků, vzápětí byly převedeny do investičních fondů a zřizovatel, tedy město, jim tyto peníze umožnil využít právě na stavbu nové auly.