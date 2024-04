/FOTO, VIDEO/ Jestli je v posledních letech v Nymburce něco skutečným ukazatelem začátku jara, pak jsou to fronty u Zmrzlinárny vedle Hálkova divadla. A jelikož o prodlouženém velikonočním víkendu se chvílemi šňůra čekajících táhla až k silnici, je jasné, že jaro definitivně začalo.

Nymburská Zmrzlinárna zahájila další sezónu. O velikonočním víkendu stály na vyhlášenou zmrzlinu fronty. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Prvním otvíracím dnem letošního roku byla sobota 30. března. Provozovatelka Zmrzlinárny Kateřina Willmann hlásí oproti loňské sezóně jednu drobnou změnu. „Malinko jsme letos prodloužili odpolední otevírací dobu. Budeme mít otevřeno denně včetně svátků od 10 do 18.30, a to až do konce září,“ informovala provozovatelka.

Nafukovací hala s ledem vyroste v létě u sídliště za hřištěm základní školy

Jelikož během víkendu stoupaly teploty nad 20 stupňů, zájem o dobrou přírodní zmrzlinu vyráběnou ze skutečného ovoce byl obrovský. Zájemci si mohli vybrat jak z klasických chutí, tedy třeba vanilkové, čokoládové či pistáciové, tak z méně tradičních zmrzlin, jako jsou rakytníková, maková nebo slaný karamel.